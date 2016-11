History 15:30 bis 16:00 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Moneten für Monet USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Landschaftsbild von Monet wird ins Pfandhaus gebracht und Rick muss überlegen, ob er das Gemälde kaufen will. Später hat Corey es mit einem Kunden zu tun, der eine alte Feuerwehrstation verkaufen will. Dann nervt Rick die Jungs mit seiner Geschichtsstunde zum mexikanischen Feiertag "Cinco de Mayo" und riskiert damit, von seiner eigenen Party ausgeladen zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12