History 12:15 bis 13:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Shelby schlägt zurück USA 2015 Stereo 16:9 Tief im Bayou von Louisiana ist Shelby wieder in Aktion, und dieses Mal hat er eine besondere Mission. Sein Klient braucht Holzstämme höchster Qualität, um Luxusmöbel zu bauen, deren Erlös einem wohltätigen Zweck zugute kommt. Doch die Suche nach den richtigen Stämmen treibt Shelby und den Klienten tiefer und tiefer in die von Alligatoren verseuchte Wildnis. Sie müssen alles geben, um die Unternehmung zu überleben. Denn wer einen Deal mit dem "Swamp Man" macht, bekommt meistens mehr als erwartet. Schauspieler: Thom Beers (Narrator) Brandon Morrison (Himself - Owner, Whyrhymer) Shelby Stanga (Himself - Owner: Swamp Man Logging) Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12