History 05:50 bis 06:45 Dokusoap Überleben im Sumpf Welpenprüfung USA 2016 Stereo 16:9 Merken Während Troy und Guy möglichst ihre Marken verbrauchen wollen, bevor die Saison zu Ende geht, haben Jacob und Chase eine überraschende Begegnung beim Fischen. Die Edgars müssen unterdessen eine Durststrecke überstehen, denn sie fangen nichts und Bruce und Ron stellen den Welpen Gunner auf die Probe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Glenn Guist (Himself) Chase Landry (Himself) Guy Landry (Himself) Troy Landry (Himself) Ron Methvin (Himself) Originaltitel: Swamp People Musik: Bruce Hanifan Altersempfehlung: ab 12

