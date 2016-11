Syfy 03:25 bis 04:10 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Sturmfront (2) USA 2004 Stereo 16:9 Merken Vosk (Jack Gwaltney) vereinbart mit Archer (Scott Bakula) die Auslieferung von Mayweather (Anthony Montgomery) und Trip (Connor Trinneer), wenn er ihm im Gegenzug hilft, einen Tunnel in seine Zeit zu bauen. Archer willigt ein und prompt werden die Besatzungsmitglieder zurück auf die Enterprise gebeamt. An Bord stellt sich allerdings heraus, dass es sich bei Trip in Wirklichkeit um Silk (John Fleck) handelt, der die Gestalt des Chefmechanikers angenommen hat. Als Vosk die Enterprise mit einer Plasmakanone beschießt, versucht Archer Silk zu einer Rettungsmission für Trip zu überreden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connor Trinneer (Commander Charles "Trip" Tucker III) Linda Park (Ensign Hoshi Sato) Anthony Montgomery (Ensign Travis Mayweather) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Jolene Blalock (Subcommander T'Pol) John Billingsley (Dr. Phlox) Scott Bakula (Captain Jonathan Archer) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Straiton Drehbuch: Manny Coto Kamera: Marvin V. Rush Musik: Kevin Kiner, Dennis Mccarthy

