Syfy 22:50 bis 23:40 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Staatsstreich CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Radim, Oberwissenschaftler der Genii, will Waffen von Atlantis für einen Aufstand gegen Cowen, den Anführer seines Volkes. Dr. Weir lässt sich scheinbar darauf ein, überwältigt aber Radim und einen Teil seiner Mannen, die sich zudem als todkrank erweisen. Da stellt sich heraus, dass Cowen hinter dem Ganzen steckt: Er hat Sheppard und die Crew in seiner Gewalt und fordert zehn Jumper. Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Ryan Robbins (Ladon Radim) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Martin Gero Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12