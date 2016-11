Unter Aufbietung all ihrer Überredungskünste konnten Commander Riker (Jonathan Frakes) und andere Besatzungsmitglieder Captain Picard (Patrick Stewart) davon überzeugen, sich eine kurze Auszeit zu gönnen. Doch als der gestresste Captain seinen Kurzurlaub antritt, findet er sich in einem anstrengenden Abenteuer wieder: Picard wird in die Suche nach einer alles vernichtenden Waffe verwickelt, die von den Vorgonen gebaut wurde. Der Ferengi Sovak (Michael Grodenchik) und die humanoide Vash (Jennifer Hetrick) wollen die Waffe unbedingt in ihren Besitz bringen. In Google-Kalender eintragen