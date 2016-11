Syfy 09:25 bis 10:50 Horrorfilm Yeti USA 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Brian will seinen Vater rächen, der vor einigen Jahren in den Bergen von einer Monsterkreatur getötet wurde. Er sucht den Unglückort auf, bewaffnet mit einer Pistole. Doch bald gilt auch er als vermisst. Jetzt versucht Brians Schwester Nina mit Hilfe ihres Freundes den verschollenen Bruder zu finden. Eisige Monster-Jagd in luftigen Höhen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Campbell (Brian) Adrian Paul (Mark Foster) Lauren O'Neil (Nina) Nicholas Boulton (Rick McCabe) Elizabeth Croft (Stacey) Sean Teale (Erlander) Sam Cassidy (Jon) Originaltitel: Deadly Descent Regie: Marko Mäkilaakso Drehbuch: Nathan Atkins Kamera: Lorenzo Senatore Musik: Christopher Holden Altersempfehlung: ab 12

