Captain Picard (Patrick Stewart) wurde, ohne dass es die Crew der Enterprise bemerkt hätte, entführt und durch einen Doppelgänger ersetzt. Dieser soll die Loyalität der Mannschaft testen. Der echte Picard befindet sich zusammen mit drei Fremden verschiedener Rassen in einer Zelle an einem unbekannten Ort. Auf der Enterprise hat der falsche Picard inzwischen den Befehl gegeben, sich einem gefährlichen Pulsar zu nähern. Die Ausführung dieses Befehls könnte die Zerstörung für die Enterprise bedeuten. In Google-Kalender eintragen