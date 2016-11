FOX 20:15 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Ein Freund wie Max USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein berüchtigter Waffenhändler ist wieder aufgetaucht und versucht, wieder Geschäfte zu machen. Das NCIS-Team von Los Angeles will ihm schnell das Handwerk legen und entsendet Deeks auf eine Undercover-Mission. Dabei freundet sich der Agent mit einer Frau an, die mehr über den Gesuchten weiß. Kensi, die Deeks aus der Ferne überwacht, wird währenddessen von ganz neuen Gefühlen überrascht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Jeananne Goossen (Monica Davis) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: Cheo Hodari Coker Kamera: Victor Hammer