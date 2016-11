FOX 06:15 bis 07:00 Krimiserie Navy CIS Paket von einem Toten USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs' Kollege, Special Agent Jack Patterson, wird erschossen aufgefunden. Abby berichtet, dass Patterson kurz vorher ein Gemälde an sie geschickt hatte und sich am Mordabend mit ihr treffen wollte, um ihr etwas zu zeigen. Abby findet heraus, dass die Farben des Bildes radioaktiv verseucht sind, und fahndet daraufhin zusammen mit ihren Kollegen nach der Malerin. Die soll irgendwo in der Wüste Arizonas leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: George Schenck, Frank Cardea Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 308 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 68 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 68 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 68 Min.