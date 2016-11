ARTE 00:00 bis 01:45 Filme Capote USA, CDN 2005 Nach dem Buch von Gerald Clarke Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken USA 1959: Der exzentrische Autor Truman Capote befindet sich dank seines Erfolgsromans "Frühstück bei Tiffany" auf der Höhe seines Ruhms. Durch einen Zeitungsartikel wird er auf den brutalen Mord an einer Farmerfamilie in Holcomb, Kansas aufmerksam. Gemeinsam mit seiner Freundin Harper Lee reist er ins konservative Kansas, um für die Zeitschrift "The New Yorker" eine Reportage über die Morde zu schreiben. Als die Täter Perry Smith und Dick Hickock gefasst und zum Tode verurteilt werden, besucht Capote die beiden im Gefängnis, um mehr über ihr Leben zu erfahren. Perrys schwere Kindheit erinnert Capote an sein eigenes Schicksal. Um noch mehr über die Morde zu erfahren, beginnt Capote Perry zu manipulieren und verschweigt ihm, dass er längst begonnen hat, an seinem Roman "Kaltblütig" zu schreiben ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Seymour Hoffman (Truman Capote) Allie Mickelson (Laura Kinney) Kelci Stephenson (Nancy Clutter) Craig Archibald (Christopher) Bronwen Coleman (Barbara) Kate Shindle (Rose) David Wilson Barnes (Grayson) Originaltitel: Capote Regie: Bennett Miller Drehbuch: Dan Futterman, Gerald Clarke Kamera: Adam Kimmel Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12