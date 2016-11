ARTE 20:55 bis 21:40 Krimiserie Norskov DK 2015 2016-11-19 23:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Tom und sein Team sind sich nun sicher, dass eine große Lieferung Kokain auf dem Weg nach Norskov ist. Die Polizisten versuchen ihr Möglichstes, um das Schmugglerversteck zu finden. Tom wartet nur noch auf den richtigen Moment zum Zugriff. Währenddessen kann Martin endlich eine offizielle Eröffnungsfeier für die Wellenenergieanlage in Norskov veranstalten. Seine Frau Jackie muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht. Obschon Jackie immer noch bei Tom lebt, will sie dann doch zu ihrem Mann stehen. Zudem bittet Martin Oliver um Verzeihung und erhält eine zweite Chance. Olivers Verdacht über die wahren Todesumstände seiner Mutter verhärtet sich und er beschließt, Tom davon zu berichten. Oliver beginnt, weitere Untersuchungen auf eigene Faust anzustellen, und kann Tom wichtige Informationen zur Ermittlung liefern. Doch dadurch bringt er sich auch in große Gefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Levin (Tom Noack) Jacob Hauberg Lohmann (Casper "Bondy" Bondesen) Claus Riis Østergaard (Martin Kierkegaard) Anne Sofie Espersen (Jackie) Mathias Käki Jørgensen (Oliver) Henrik Birch (Steen Brammer) Pia Jondal (Susanne Noack) Originaltitel: Norskov Regie: Søren Balle Drehbuch: Per Daumiller Kamera: Martin Munch Musik: Kristian Selin Eidnes Andersen