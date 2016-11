ARTE 14:00 bis 15:25 Drama Die Weissagung F 2016 Nach einer Vorlage von Oscar Wilde Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paul und Hélène sind um die 30 und leben schon seit Jahren in einer gemeinsamen WG. Paul ist Grafikdesigner, muss als Freizeitberufler um seine Aufträge kämpfen. Hélène schlittert von einer Kurzbeziehung in die nächste, wobei sie ihren jeweiligen Freund immer mit kreativen Namenskürzeln wie "JB" oder "FX" benennt. Bei einer WG-Feier bekommt Paul eines Abends von der ihm unbekannten Hellseherin Lucie seine Zukunft prophezeit. Sie zögert, Paul alles zu erzählen, doch als er ihr hinterherläuft, gesteht sie ihm: Er wird bald auf die Liebe seines Lebens treffen, aber auch einen Mord begehen. Paul lehnt die Vorhersage mit aller Entschiedenheit ab. Aber schon bald kommt er ins Zweifeln, als er die atemberaubende Camille kennenlernt und sich beide ineinander verlieben. Lucie hatte selbst den Ort des ersten Treffens, einen Park, vorhergesagt. Doch bei allem frischen Verliebtsein kann Paul die fatalen Zufälle um ihn herum nicht ignorieren: Sein neuer Fitnesstrainer erstickt wegen ihm fast an einer Hantel, Blumentöpfe fallen von seinem Balkon auf Passanten, und er tötet mit einem Föhn fast Camille, die in der Badewanne liegt. Paul hat den Eindruck, über seinem Kopf schwebe ein Damoklesschwert. Was, wenn Lucies Weissagung sich tatsächlich bewahrheiten sollte? Weder Hélène noch Camille nehmen Pauls Befürchtungen ernst, und so gerät er immer weiter in einen Strudel aus tragischen Ereignissen, die ihn um den Verstand bringen. Als letzten Ausweg sieht er, der Prophezeiung vorherzukommen und sie selbst zu erfüllen: Er muss einen Menschen umbringen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manu Payet (Paul) Alma Jodorowsky (Camille) Laetitia Spigarelli (Hélène) Blanche Gardin (Lucie) Originaltitel: Damoclès Regie: Manuel Schapira Drehbuch: Manuel Schapira, Delphine de Vigan, Raphaël Chevènement Kamera: Antoine Roch Musik: Martin Rappeneau, Ronan Maillard