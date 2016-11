Animal Planet 09:25 bis 10:20 Dokumentation Der Insektenschreck Tanz auf dem Vulkan NZ, USA 2005 Merken In dieser Folge der Dokumentarserie "Der Insektenschreck" reist Ruud Kleinpaste nach Hawaii, genauer gesagt, auf die Feuerinsel Big Island mit ihren aktiven Vulkanen, Lavafeldern und Lavahöhlen. Die Inseln liegen rund 3000 Kilometer vom Amerikanischen Kontinent entfernt, mitten im Pazifik. Und bis nach Japan oder Korea ist es sogar noch weiter. Da stellt sich die Frage, wie die Insekten und andere Krabbler es einst bis hierher geschafft haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Buggin? with Ruud

