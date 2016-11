National Geographic Wildlife 00:15 bis 01:05 Dokumentation Gefährliche Begegnungen Besuch im Garten USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die vom Menschen noch unberührten Flächen werden weltweit rar. Das gilt auch für die USA. Doch einige Spezies machen aus dieser Not eine Tugend: Ihnen gelingt es, sich an die durch die menschliche Besiedlung völlig veränderten Ökosysteme anzupassen. Sie überleben oft nicht einfach nur, sondern gedeihen manchmal sogar besser als in ihren alten Lebensräumen. Denn für zahlreiche Arten ist der Tisch überreich gedeckt - sie müssen sich nur an den allgegenwärtigen Abfällen der menschlichen Zivilisation bedienen. In der heutigen Folge von "Gefährliche Begegnungen" spürt Dr. Brady Barr diesen tierischen Überlebenskünstlern nach, spricht mit Experten über die erstaunliche Anpassungsfähigkeit vieler Arten und klärt, welche Sicherheitsmaßnahmen Hausbesitzer treffen sollten, damit nicht eines Tages ein hungriger Bär oder Puma in ihrem Vorgarten auftaucht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Encounters