National Geographic Wildlife 15:35 bis 16:00 Dokumentation Wild Menu: Was Tiere essen Sei kein Frosch USA 2014 Froschschenkel gelten nicht nur in Frankreich als Delikatesse. Auch im Tierreich gelüstet es vielen Spezies nach dem Fleisch der quakenden Kreaturen. Bei verschiedenen Vogelarten, aber auch bei Schlangen stehen Frösche ganz weit oben auf dem Speiseplan. Nicht nur die ausgewachsenen Tiere sind eine heiß begehrte Mahlzeit. Auch der Laich und später die Kaulquappen werden äußerst gerne verspeist. Welche Feinde dem Frosch gefährlich werden können, zeigt "Wild Menu: Was Tiere essen". Originaltitel: Wild Menu