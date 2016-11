National Geographic Wildlife 09:25 bis 10:15 Dokumentation Tierische Freundschaften Man's Other Best Friend USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Schon die alten Römer, so will es die Legende, wurden vor einem anrückenden gallischen Invasionsheer durch das aufgeregte Geschnatter der städtischen Gänse gewarnt - und auch für einen einsamen Rentner in Los Angeles erweist sich eine zutrauliche Wildgans als Retter in der Not. In Irland hat eine Robbe eine so starke Bindung zu einem Tierarzt aufgebaut, dass sie nur noch frisst, wenn er in der Nähe ist. Kaum zu glauben ist auch die Geschichte vom Schaf, das den Stall verschmäht und sich viel lieber bei seiner "Menschenherde" in deren Haus aufhält. Weiter geht es mit einem Afrikanischen Büffel: Die Tiere sind für Menschen durchaus gefährlich, wenn sie sich verteidigen wollen - aber dieses spezielle Exemplar ist lammfromm, wenn es mit seinem "besten Freund" zusammen ist: einem kleinen Jungen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unlikely Animal Friends

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 248 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:13

Seit 100 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 48 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 43 Min.