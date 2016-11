National Geographic 20:30 bis 21:00 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-11-18 08:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Lange musste Ryan Williams üben: Ende 2015 vollführte der Australier den ersten Dreifach-Vorwärts-Salto auf einem BMX-Rad und landete einen Weltrekord. Das Problem bei dem Kunststück: Während der Vorwärtsdrehung können die Fahrer den Boden nicht sehen und verlieren die Orientierung. Richard Hammond analysiert in dieser Folge Videoaufnahmen von amateurhaften Saltoversuchen und beschreibt im Detail, was schief gehen kann. Außerdem nimmt der Moderator weitere Missgeschicke unter die Lupe, u.a. ein Überholmanöver auf der Rennstrecke und einen beherzten Sprung auf ein Schlauchboot? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid