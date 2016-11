National Geographic 12:25 bis 13:15 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Demontage über den Dächern San Antonios USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit seinen 228,6 Metern ist der "Tower of the Americas" in San Antonio, Texas, der zweithöchste Fernsehturm der Vereinigten Staaten. Jährlich fahren bis zu sechs Millionen Besucher den Turm mit dem Lift hinauf, der sie in 42 Sekunden zu der 184,4 Meter hoch gelegenen Aussichtsplattform befördert - ein schwindelerregender Spaß! Doch Sean Riley will noch höher hinaus, denn er hat eine Mission zu erfüllen: Seit fast 60 Jahren "schmückt" den Turm eine alte Fernsehantenne. Die soll jetzt entfernt werden, bevor sie eines Tages von selbst in die Tiefe fällt und möglicherweise Schaden anrichtet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes