National Geographic 09:05 bis 09:55 Dokumentation Prison Breaks - Die wahren Geschichten Ausbruch aus dem Supermax GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Staatliche Strafvollzugsanstalt Mississippi am 28. Mai 2000: Roy Harper, wegen bewaffneten Raubüberfalls verurteilt, und sein Freund, der Mörder John Woolard, schaffen das Unmögliche: Sie brechen aus der Abteilung 32 aus, dem Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses. Harper und Woolard ist es gelungen, Sägeblätter in den Trakt zu schmuggeln und damit die Fenstergitter zu durchschneiden. In der Nacht, in der sie flüchten, kriechen sie über einen beleuchteten Innenhof und schneiden sich durch zwei Gefängniszäune, ohne dass sie von den Beamten in den Wachtürmen entdeckt werden. Auf ihrer Flucht vor der Polizei und dem FBI quer durch die USA hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung. Die Jagd endet mit einem dramatischen Schusswechsel auf einer Raststätte im Bundesstaat Indiana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Breakout

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 249 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:13

Seit 101 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 49 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 44 Min.