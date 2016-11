National Geographic 06:30 bis 06:50 Reportage Street Check - Das Wissensexperiment Menschliche Kanonenkugel GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Schrottplatz ist ein aufschlussreiches Schaufenster der Zivilisation - und ein hervorragender Ort, an dem man die Gesetze der Physik kennenlernen kann. Genau dort, wo ehemalige Konsumträume endgültig entsorgt werden, führt Tim heute eindrucksvoll die Tücken der Schwerkraft vor Augen. In einem weiteren Experiment rührt er zudem die unterschiedlichsten Chemikalien zusammen. Damit will er austesten, welche Art von Treibstoff man benötigt, um eine (beinahe) menschliche Kanonenkugel abzufeuern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: None of the Above

