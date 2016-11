13th Street 23:30 bis 00:15 Krimiserie Law & Order Am Ende der Ethik USA 2006 Stereo 16:9 Merken Bei einem Überfall werden zwei Kinder, Mutter und Großmutter der Familie Andreas umgebracht. Vater Frank Andreas, dem der Überfall eigentlich galt, hat für zwei Drogenhändler gefälschte Polizei-Dienstmarken und Ausweise erstellt. Staatsanwältin Alexandra Borgia (Annie Parisse) bietet Frank Haftverschonung an, falls er Hinweise über die Kriminellen liefert. Dann wird Borgia allerdings entführt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Det. Edward Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Fred Dalton Thompson (Arthur Branch) Dennis Farina (Det. Joe Fontana) Annie Parisse (Alexandra Borgia) Ritchie Coster (Kevin Almonte) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Sweren Drehbuch: Richard Sweren, David Wilcox Kamera: Bill Klayer Musik: Mike Post