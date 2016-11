13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Der Köder USA 2015 Stereo 16:9 Merken Eine Benefiz-Gala des Navy Marine Corps endet mit einer tödlichen Explosion. Pride (Scott Bakula) und seine Leute untersuchen den Anschlag und gewinnen bald eine ebenso überraschende wie erschreckende Erkenntnis: Laurel Pride (Shanley Caswell) war das eigentliche Ziel des Anschlags, und es ist anzunehmen, dass sie noch immer in Lebensgefahr schwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Callie Thorne (Sasha Broussard) Daryl Mitchell (Patton Plame) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Leslie Libman Drehbuch: Jeffrey Lieber Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk