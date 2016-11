Disney Cinemagic 00:05 bis 01:20 Actionfilm Inspektor Gadget USA 1999 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Brown arbeitet als Nachtwächter in einem wissenschaftlichen Labor. Als der Industrielle Sanford Scolex dort einbricht und eine Erfindung des Professors Bradford entwendet, sieht Brown seine Chance gekommen, um die Tochter Brenda des Professors zu beeindrucken, in die er seit langem verliebt ist. Beim Versuch, Scolex zu stellen, kommt es zu einer Explosion, die Brown schwere Verletzungen zufügt. Mit Brendas Hilfe wird er wiederhergestellt und zusätzlich mit zahlreichen technischen Hilfsmitteln, sogenannten Gadgets, ausgestattet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Broderick (Inspector Gadget / Robo Gadget / John Brown) Rupert Everett (Sanford Scolex / Dr. Claw) Joely Fisher (Brenda / Robo Brenda) Michelle Trachtenberg (Penny) Andy Dick (Kramer) Cheri Oteri (Bürgermeisterin Wilson) Mike Hagerty (Sikes) Originaltitel: Inspector Gadget Regie: David Kellogg Drehbuch: Kerry Ehrin, Zak Penn Kamera: Adam Greenberg Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6