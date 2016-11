Disney Cinemagic 23:40 bis 00:05 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Fauler Zauber USA 1993 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein eifersüchtiger Zauberfisch legt einen Bann auf Arielle. Wenn sie lacht, bricht um sie herum das Chaos aus. Sie versucht verzweifelt, sich das Lachen zu verkneifen, sehr zum Leidwesen ihres Vaters. Er beauftragt Sebastian und Fabius, sie aufzuheitern. Sie muß etwas unternehmen, um den Bann des Zauberfisches wieder aufzuheben, was am Ende auch gelingt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Tedd Anasti, Patsy Cameron Musik: Mark Watters