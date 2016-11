National Geographic People 21:00 bis 21:45 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Mutter Natur USA 2014 2016-11-17 01:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Tony und Amelia feiern im Garten, der sich gerade in seiner vollen Pracht zeigt, ihren Jahrestag. Doch plötzlich bekommen sie unangekündigten Besuch von Thorn und seiner Tochter Briar. Sie ist krank und benötigt dringend Medizin. Thorn will Briar bei dem befreundeten Pärchen lassen, während er die Arznei besorgt. In Georgia erhält Colbert derweil beim Bau einer neuen Blockhütte Unterstützung von seiner Familie. Und in Kalifornien überrascht Gabe seine Verlobte Luna mit einem frischen Fisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die