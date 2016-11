National Geographic People 15:05 bis 15:50 Dokumentation Small World - Kleine ganz groß GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Chinesin Yang Li ist 1,26 Meter groß und will ins "Königreich der kleinen Menschen" ziehen, einen Vergnügungspark, in dem über 100 Kleinwüchsige leben. Brad Williams träumt davon, der erste kleinwüchsige Comedy-Superstar zu werden und natürlich kommen in seinem Programm eine Menge Zwergenwitze vor. Die 25-jährige Französin Chloe hat einige Jahre gebraucht, um sich von einer Operation zu erholen, bei der ihr die Beine gebrochen und verlängert wurden. Sie war mit ihrem Aussehen schon immer unglücklich und plant noch weitere Operationen, um noch ein paar Zentimeter Körpergröße zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Incredibly Small World