Trickfilm Kiriku - und die Männer und Frauen F 2012 "Kiriku und die Männer und Frauen" ist ein hinreißender Animationsfilm über die Abenteuer eines kleinen Helden: Kiriku. Kiriku ist ein ungewöhnlicher Junge. Bereits direkt nach seiner Geburt konnte er sprechen. Angelehnt an senegalesische Fabeln erzählt Kirikus Großvater Geschichten über Cleverness und Tapferkeit, in denen der winzige aber furchtlose Abenteurer Kiriku sein Dorf sowohl vor natürlichen als auch übernatürlichen Feinden beschützt. Bildergalerie Originaltitel: Kirikou et les hommes et les femmes Regie: Michel Ocelot Drehbuch: Michel Ocelot, Benedicte Galup, Susie Morgenstern, Cendrine Maubourguet Musik: Thibault Agyeman