Phoenix 14:45 bis 16:00 Dokumentation Karikaturen - Meinungsfreiheit als Minenfeld D 2015 Live TV Merken Karikaturisten erfüllen eine wichtige Aufgabe: Mit ihren anstößigen Zeichnungen und ihrem tabulosen Humor machen sie unerschrocken auf Ungerechtigkeiten in der Welt aufmerksam. Dabei ecken sie an: In Dänemark führten die Mohammed-Karikaturen zu Protesten aus islamischen Kreisen, in Paris wurde im Januar 2015 das Karikatur-Magazin "Charlie Hebdo" Auslöser für die schwersten Terroranschläge, die Frankreich bis dahin erlebt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Karikaturen - Meinungsfreiheit als Minenfeld