Phoenix 12:45 bis 14:00 Dokumentation Nordkorea zwischen Führerkult und Autoscooter Im Märchenland Kim Jong-Uns D 2014 Nordkoreas Staatsführer Kim Jong Un versucht das Land komplett zu isolieren. Seine Vorschriften sind Gesetz, Meinungsfreiheit Fehlanzeige. Wer es wagt zu widersprechen, wird in ein Straflager geschickt. Doch der Druck südkoreanischer Menschenrechtler auf King Jong-Un steigt. Seine Gegenstrategie: Freizeitspaß fürs Volk. In Nordkorea gibt es nur zehn erlaubte Haarschnitte für Männer. Aber das ist noch die kleinste Vorschrift, die Kim Jong Un seinem Volk macht. Der Diktator schirmt sein Land fast vollständig vom Rest der Welt ab. Niemand darf das Land verlassen, es gibt keine Meinungsfreiheit. Schätzungsweise 120.000 Menschen werden in den Lagern im Norden des Landes gefangen gehalten. Hier müssen sie, ohne Lohn und ausreichend Nahrung, unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Originaltitel: Nordkorea zwischen Führerkult und Autoscooter