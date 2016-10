Phoenix 10:45 bis 12:00 Reportage Nie mehr schweigen: Afghanistans mutige Frauen D 2015 Live TV Merken Sahar hat das Zeug, eine Revolution anzuzetteln und die beginnt auf dem Fahrrad. In Kabul, sagt sie, sei sie das einzige Mädchen, das Fahrrad fährt. Sie will sich nicht vorschreiben lassen, als Frau zu Hause sitzen zu müssen, will nicht hinnehmen, dass Männer sie anmachen und als Prostituierte behandeln. Wenn ein Mann sie belästigt, schlägt Sahar schon mal zu. Die 19-Jährige gehört zu einer neuen Generation, die an ein anderes Afghanistan glaubt. Sie studiert und arbeitet als Journalistin. Mit ihren Filmen zeigt sie, was afghanische Frauen täglich erleben, sobald sie das Haus verlassen und gibt denen eine Stimme, die sonst schweigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nie mehr schweigen: Afghanistans mutige Frauen