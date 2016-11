Niederlande 2 00:10 bis 04:20 Sonstiges Nacht van de Medialogica NL 2016 Merken Marathonuitzending met zeven van de belangrijkste afleveringen van 'Medialogica'. Ze worden elk ingeleid door een ervaringsdeskundige die vertelt waarom deze belangrijk is voor het inzicht in de publieke opinievorming rond zijn of haar werk. Hoogleraar migratiegeschiedenis Leo Lucassen licht het belang toe van de uitzending over het onderzoek naar de ware aard van de rellen van 2008 in Gouda. Econoom en filosoof Liesbeth Noordegraaf-Eelens vertelt over de aflevering met de Eurocrisis rond Griekenland, waaruit bleek hoe nauw verbonden publieke opinie en markt zijn en hoe belangrijk media in dat proces zijn. En hoe belangrijk het publiek is bij de vorming van de openbare mening, bleek uit de uitzending over de Tour de France. Volkskrant-wielerjournalist Willem Feenstra legt uit waarom de waarheid van de doping verborgen blijft achter een horizon van wielerheroïek. Ook politici laten soms zien hoe bedreven ze zijn in het sturen van de publieke opinie. Journaliste Fidan Ekiz verklaart waarom de uitzending over Lodewijk Asscher en de Turkse jongeren daar een goed voorbeeld van is. En hoe snel de publieke opinie over een bekende crimineel kan omslaan ging het in de uitzending over Willem Holleeder. NRC Handelsblad-ombudsman Sjoerd de Jong legt uit hoe dat precies ging. Soms kan een onjuist of deels onjuist beeld de publieke opinie zo zeer beïnvloeden dat het de werkelijkheid verandert. De door Geert Wilders gewraakte rechter Jan Moors vertelt waarom hij de uitzending over taakstraffen belangrijk vindt. De uitzending over Benno L. laat zien hoe publiek, politiek en media er debet aan zijn dat pedoseksuelen ook na het uitzitten van hun straf opgejaagd worden. Frits van Exter, voorzitter van de Raad voor de journalistiek, licht toe wat hem het meeste opviel in deze zaak. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Nacht van de Medialogica