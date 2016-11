Niederlande 2 09:10 bis 10:05 Sonstiges De Rijdende Rechter Wegtrekker NL 2016 HDTV Merken Mevrouw Laponder en Jan Meester uit Gorinchem zijn jarenlang prima buren van elkaar. Tot zijn nieuwe liefde Patricia bij hem komt wonen. Het botst vrijwel direct tussen de vrouwen. Als mevrouw Laponder dan ook nog eens zonder overleg de gezamenlijke schutting mét waaier naar de stort brengt, is het klaar. Maanden later staat er nog steeds niets, Jan en Patricia zijn het helemaal beu. Zij willen hun schutting terug. De Rijdende Rechter reist af naar Gorinchem om het conflict te beslechten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter

