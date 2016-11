Niederlande 2 20:00 bis 22:00 Sonstiges 2Doc: A family affair NL 2016 HDTV Merken Op zijn 30e verjaardag ontvangt Tom Fassaert een geheimzinnige uitnodiging van zijn 95-jarige grootmoeder Marianne, een vrouw die hij op dat moment alleen kent van mythes en de overwegend negatieve verhalen die zijn vader hem heeft verteld. Zij was een beroemd fotomodel in de jaren 50, een echte diva. Als moeder plaatste ze haar twee zoons in een kindertehuis en emigreerde ze van de een op de andere dag naar Zuid-Afrika, ver weg van haar familie. Fassaert besluit in te gaan op haar uitnodiging, maar niet zonder zijn camera mee te nemen. Bij aankomst blijkt oma nog steeds een femme fatale, wier obsessie zich nu op haar kleinzoon richt. Terwijl Tom achter haar façade probeert te komen, raakt hij steeds dieper verstrengeld in zijn eigen familiegeschiedenis. Tom Fassaert studeerde in 2006 af aan de Filmacademie met zijn korte documentaire Doel leeft. Zijn eerste lange documentaire, De Engel van Doel, ging in 2011 op het filmfestival van Berlijn in première, waar het een eervolle vermelding kreeg en vervolgens voor verschillende internationale filmfestivals geselecteerd werd. A Family Affair, waar Fassaert ruim vijf jaar aan heeft gewerkt, is zijn tweede lange documentaire. A Family Affair was de openingsfilm op het IDFA in 2015 en heeft daarna op meer dan vijftig andere nationale en internationale festivals gedraaid. In Nederland trok A Family Affair meer dan 25.000 bioscoopbezoekers, waarmee het de Kristallen Filmstatus bereikte. Ook is de film in Amerikaanse bioscopen uitgebracht. Tot nu toe heeft A Family Affair dertien awards gewonnen in het binnen- en buitenland, waaronder in 2016 Het Gouden Kalf voor de beste lange documentaire. In Google-Kalender eintragen Regie: Tom Fassaert