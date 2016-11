Niederlande 2 00:05 bis 00:30 Sonstiges Andries Eline de Boo NL 2016 HDTV Merken Ze groeide op in Zeeland, maar vindt de wijde wereld leuk. Zo woonde ze met haar gezin tien jaar als zendeling in Japan, waar ze de grote aardbeving meemaakte. Op dat moment dacht ze dat hun laatste uur geslagen had. Inmiddels is ze terug in Nederland en werkt ze voor stichting Present en voor de IZB, waar ze missionair schijfster is. Daarnaast houdt ze regelmatig de "preek van de week" in het programma EOlive. Want dat is de rode draad in haar leven. Christus kennen, Hem bekend maken en laten zien wat het leven met Christus betekent voor het leven van iedere dag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andries Knevel Originaltitel: Andries

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 190 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 70 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 70 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 70 Min.