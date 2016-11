ATV 21:50 bis 23:55 Familienfilm Aus dem Dschungel, in den Dschungel USA, F 1997 2016-11-09 01:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Börsenmakler Michael Cromwell ist mit allen Wassern gewaschen und hat für jedes Problem eine Lösung. So hält er es auch für eine Formalität von New York nach Venezuela zu reisen, um sich von seiner Frau die Scheidungspapiere unterschreiben zu lassen. Dort muss er jedoch überraschend erfahren, dass er Vater eines 13jährigen Sohnes ist. Mimi-Siku kennt den Regenwald wie seine Westentasche, er ist ein Meister im Umgang mit dem Blasrohr und hält sich obendrein noch eine Vogelspinne als Haustier. Schließlich ringt Mimi-Siku seinem frischgebackenen Vater das Versprechen ab, ihn mit nach New York zu nehmen. Doch in dem Großstadt-Dschungel herrschen andere Gesetze und so müssen Mimi-Siku und sein Vater wilde Abenteuer überstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Michael Cromwell) Martin Short (Richard Kempster) Lolita Davidovich (Charlotte) David Ogden Stiers (Alexei Jovanovic) JoBeth Williams (Dr. Patricia Cromwell) Sam Huntington (Mimi-Siku) Bob Dishy (George Langston) Originaltitel: Jungle 2 Jungle Regie: John Pasquin Drehbuch: Bruce A. Evans, Raynold Gideon Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Michael Convertino Altersempfehlung: ab 6

