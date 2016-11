ATV 20:15 bis 21:20 Reportage Die Bereitschaftspolizei A 2016 2016-11-07 00:25 Stereo Merken In der mehrteiligen Reportagen Reihe begleitet ATV die Wiener Spezialeinheit der Bereitschaftspolizei an die Kriminalitäts-Hot -Spots von Wien. Seit 2012 bekämpft die Sondereinheit der Bereitschaftspolizei bei Schwerpunkteinsätzen Verbrechen jeglicher Art. Bei Patrouillen durch die öffentlichen Verkehrsmittel und der Überwachung an sogenannten Drogen Umschlagplätzen wird gezielt gegen Drogen-Kriminalität vorgegangen. Mittlerweile konnte die Einheit seit der Gründung im November 2012 rund 10.000 Festnahmen durchführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Bereitschaftspolizei