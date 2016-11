ATV 14:35 bis 18:20 Abenteuerfilm Treasure Island - Die Schatzinsel USA 2012 Nach dem Roman von Robert Louis Stevenson Stereo 20 40 60 80 100 Merken Jim Hawkins wächst in ärmlichen Verhältnissen als Sohn einer Gastwirtin bei Bristol auf. Als einer ihrer Gäste, der Seemann Bones, plötzlich zu Tode kommt, findet Jim bei seinen Habseligkeiten die Schatzkarte des legendären Kapitän Flint. Daraufhin beschließt er mit seinem väterlichen Freund Dr. Livesey und dem Friedensrichter Trelawney die Hispaniola anzuheuern um den Schatz zu bergen. Zu spät erkennen sie, dass ein Teil der Mannschaft, darunter der Schiffskoch Long John Silver, Piraten der ehemaligen Crew von Kapitän Flint sind. Noch ahnen sie nicht, dass Silver eine Meuterei des Schiffes plant um die Schatzkarte an sich zu reißen und den Schatz alleine zu finden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Izzard (Long John Silver) Elijah Wood (Ben Gunn) Donald Sutherland (Flint) Toby Regbo (Jim Hawkins) Rupert Penry-Jones (Squire Trelawney) Daniel Mays (Dr. Livesey) Philip Glenister (Captain Smollett) Originaltitel: Treasure Island Regie: Steve Barron Drehbuch: Stewart Harcorut Kamera: Ulf Brantas Musik: Antony Genn, Martin Slattery Altersempfehlung: ab 12