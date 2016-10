ATV 20:15 bis 21:20 Reportage Die Bereitschaftspolizei A 2016 2016-10-24 00:30 Stereo Merken ATV begibt sich mit der Bereitschaftspolizei auf Verbrecherjagd. In der ersten Folge der mehrteiligen Reportagereihe geraten drei Männer ins Visier der Bereitschaftspolizei. Sofort ergreifen die drei Verdächtigen die Flucht. Was die Herren zu verbergen haben, kommt bei einer näheren Kontrolle ans Tageslicht. Eine junge Schülerin gerät in Panik als sie zur Kontrolle gebeten wird und bricht in Tränen aus. Doch auch die Panikattacke ändert nichts daran, dass die Polizisten illegale Drogen bei ihr finden. Bei einer Routinekontrolle, geht den Polizisten ein gesuchter Asylwerber ins Netz. Es kommt zur Festnahme. Bei einer Razzia in einem amtsbekannten Lokal kommt es zu heftigen Widerstand. Mehrere Polizisten sind notwendig, um den aufgebrachten Mann zu beruhigen. Plötzlich bricht der Verdächtige zusammen und bleibt regungslos am Boden legen. Was es damit auf sich hat, wird in der ersten Folge aufgeklärt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Bereitschaftspolizei