Disney Channel 12:20 bis 12:50 Trickserie Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir Folge: 6 Der Taubenmann F, J, COR 2015 Dolby 16:9 HDTV Im Kunstkurs von Marinettes Klasse soll ein Derby-Hut entworfen werden, den Adrien bei einem Fotoshooting tragen soll. Auf der Suche nach Inspiration für diesen Hut sieht Marinette einen Mann, der Tauben im Park füttert und von der Polizei vertrieben wird. Sofort ist Hawk Moth zur Stelle, um sich dessen Unmut zunutze zu machen und verwandelt ihn in Mr. Pigeon. Originaltitel: Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Regie: Thomas Astruc Drehbuch: Guillaume Mautalent, Sébastien Oursel Musik: Alain Garcia, Noam Kaniel, Jeremy Zag