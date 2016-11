Disney Channel 20:15 bis 22:00 Abenteuerfilm Ein Ritter in Camelot USA 1998 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Wissenschaftlerin Dr. Vivien Morgan gerät bei einem Experiment auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Sie findet sich plötzlich im Jahr 589 am Hof von King Arthur wieder. King Arthur, Queen Guinivere, Sir Lancelot, der Zauberer Merlin und die versammelten Ritter und Fräulein der berühmten Tafelrunde halten Vivien für eine Barbarin. Vivien wird zum Tode verurteilt, kann sich aber mit einem Trick retten und wird vom König zum Ritter geschlagen. Doch nun will sie das Leben der Menschen im Mittelalter verändern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Whoopi Goldberg (Vivien Morgan) Michael York (König Artus) Paloma Baeza (Sandy) Simon Fenton (Clarence) James Coombes (Sir Lancelot) Robert Addie (Sir Sagramour) Ian Richardson (Merlin) Originaltitel: A Knight in Camelot Regie: Roger Young Drehbuch: Joe Wiesenfeld Kamera: Elemér Ragályi Musik: Patrick Williams