Super RTL 13:05 bis 13:35 Trickserie Tom und Jerry Tom und die Magie / Tom muss Wache schieben / Der ganz verliebte Tom / Tom angelt sich Ärger USA 1941-1958 Stereo HDTV 1. Geschichte: Jerry ist ganz aufgeregt, weil er Besuch von seinem Onkel bekommt. Dieser hat ein ganz besonderes Talent: Er kann zaubern. 2. Geschichte: Jerry, der gerade auf einem Schiff anheuert, wird selbst hier von Tom gejagt. Doch da kommt ihm ein freundlicher Hai zu Hilfe und jagt Tom bis weit aufs Meer hinaus. 3. Geschichte: Tom hat sich verliebt und möchte seiner Liebsten ein ganz besonderes Geschenk machen. Er sperrt Jerry in einen Käfig und bringt ihn zu seiner Auserwählten. 4. Geschichte: Tom hat eine neue Leidenschaft, das Angeln. Doch der Spaß findet ein jähes Ende als er plötzlich Jerry am Haken hat. Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6