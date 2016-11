Super RTL 13:05 bis 13:35 Trickserie Tom und Jerry Tom und die Penthouse Maus / Jerry der Wirbelsturm / Tom kriegt einen Stellvertreter / Tom der Super USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tom im in ein neues Penthouse gezogen und lässt es sich richtig gut gehen. Jerry hingegen muss auf einer benachbarten Baustelle ausharren und muss Hunger leide. Ob Tom Erbarmen mit ihm hat? 2. Geschichte: Jerry experimentiert mit chemischen Flüssigkeiten und mischt daraus so einige Zaubertränke zusammen. Ob das gut geht? 3. Geschichte: Als es an der Tür klingelt und der Postbote ein Paket vorbeibringt ist Tom ganz gespannt was sich darin wohl befinden mag. Doch als ein kleines Kätzchen zum Vorschein kommt ist die Enttäuschung groß. Auf Konkurrenz hat Tom keine Lust. 4. Geschichte: Tom macht eine Kreuzfahrt. Als er eine Gruppe Surfer sieht fasst er den Entschluss, selbst aufs Board zu steigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6