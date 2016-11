Super RTL 13:00 bis 13:35 Trickserie Tom und Jerry Tom gibt ein Konzert / Tom dreht durch / Mit Leib und Seele / Tom als Wickelkind USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tom versucht sich als Pianist und gibt ein Klavierkonzert. Jerry, der es sich im Inneren des Pianos bequem gemacht hat, versucht alles, um das Konzert zu sabotieren. 2. Geschichte: Tom strandet auf einer einsamen Insel. Hungrig nach der langen Reise macht er sich sofort auf die Suche nach etwas zu Essen. Doch das ist gar nicht so einfach. 3. Geschichte: Tom und Jerry haben heute alle Hände voll in der Küche zu tun. Ob das harmonsich verläuft? 4. Geschichte: Tom wird heute als Baby verkleidet und Jerry bekommt sich deswegen kaum noch ein vor lauter Lachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6