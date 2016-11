Super RTL 18:15 bis 18:45 Trickserie Tom und Jerry Tom als Muskelkater / Besuch für Tom / Tom treibt Gespensterkunde / Tom und die Musketiere USA 1941-1958 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Tom verbringt mit einer attraktiven Katzendame einen Tag am Meer. Alles scheint perfekt zu verlaufen bis seine Angebetete die Bodybuilder entdeckt, die ihr Training am Strand absolvieren. Ob Tom da mithalten kann? 2. Geschichte: Tom bekommt Besuch von seinem Cousin George, welcher tierische Angst vor Mäusen hat. George zuliebe nagelt er Jerrys Mäuseloch zu... 3. Geschichte: Es ist Geisterstunde und Jerry möchte seinem Rivalen einen ordentlichen Schrecken einjagen. Dies scheint zunächst auch zu klappen, doch dann schlägt Tom zurück. 4. Geschichte: Tom soll den Schlaf des Königs bewachen. Doch Musketier Jerry setzt alles daran, den Adligen aufzuwecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6