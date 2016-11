Super RTL 10:25 bis 10:55 Trickserie Tom und Jerry Tom als Dauertänzer / In einer anderen Nacht / Die Macht des Unsichtbaren USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tom liebt es, das Radio laut aufzudrehen und durch die Wohnung zu tanzen. Jerry fühlt sich von der Musik allerdings gestört und schaltet das Radio aus. Tom will sich dies nicht gefallen lassen und schaltet die Musik prompt wieder ein... 2. Geschichte: Tom sieht in der Zeitung eine Annonce, in der eine ältere Dame eine Katze als Reisebegleitung sucht. Sofort macht er sich auf den Weg zu der angegebenen Adresse und erstarrt vor Schreck, als er die alte Dame sieht...es handelt sich um eine Hexe. 3. Geschichte: Toms Besitzerin feiert Geburtstag und bekommt von ihrem Ehemann eine kleine Ente geschenkt. Als die beiden das Haus verlassen um in ein schickes Restaurant zu gehen, bleibt die Ente namens Quacker allein zurück. Sofort nimmt Tom die Verfolgung auf und die kleine Ente kann sich nur ganz kanpp zu Jerry retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6