Super RTL 18:15 bis 18:45 Trickserie Tom und Jerry Tom und ich im Training / Tom kriegt einen seltenen Vogel / Neues vom Hundeleben / Tom und das dumme USA 1941-1958 1. Geschichte: Heute streiten Tom und Jerry sich ausnahmsweise mal nicht. Nachdem Spike es auf die beiden abgesehen hat, schließen sie sich zusammen und machen der Bulldogge das Leben schwer. 2. Geschichte: Kater Tom gelingt es, seinen Rivalen mit einem simplen Trick in eine Falle zu locken. Bevor er Jerry genüsslich verspeisen kann, kommt ihm allerdings ein Vogel in die Quere... 3. Geschichte: Jerry flieht in ein Hundeheim, um sich vor Tom in Sicherheit zu bringen. Daraufhin verkleidet Tom sich als Hund und nimmt die Verfolgung auf. 4. Geschichte: Tom und Jerry sind auf einer Farm und liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd. Tom erschreckt dabei versehentlich ein brütendes Huhn, welches ihm daraufhin eine gehörige Lektion erteilt. Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6