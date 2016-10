Phoenix 17:00 bis 18:15 Dokumentation Kulturgut Bier D 2014 Live TV Merken In Deutschland gibt es 1.200 Brauereien und 5.000 Biermarken - die meisten auf der Welt. Bier ist in Deutschland mehr als ein Getränk, es ist ein Kulturgut. Moderator Klaus Weber begibt sich im phoenix-Thema zu den Ursprüngen der Braukunst und Biergartenkultur. Bierbrauer in Fernost spielen dabei genauso eine Rolle wie das Phänomen des "Kneipensterbens". Malz, Hopfen, Hefe und Wasser. Mehr braucht man nicht für die Rezeptur und doch prägt das Bier seit Jahrhunderten unsere Trink- und Genusskultur. Seit fast 500 Jahren sichert das deutsche Reinheitsgebot hierzulande seine Qualität. phoenix-Reporter Klaus Weber ist unterwegs in der Bayerischen Hallertau, dem größten Hopfenanbaugebiet der Welt und spricht dort mit der Hopfenbotschafterin und -bäuerin Elisabeth Stiglmaier sowie mit Christoph Pinzl, Biersommelier und Museumsleiter des Deutschen Hopfenmuseums. In Google-Kalender eintragen Moderation: Klaus Weber Originaltitel: Kulturgut Bier