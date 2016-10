RTL TVI 15:45 bis 16:20 Sonstiges Perception Le c?ur et l'esprit USA 2013 Stereo Merken Un homme atteint d'une tumeur cérébrale, confesse un meurtre commis voilà bientôt une vingtaine d'années. Mais il se rétracte brusquement après sa guérison presque miraculeuse... Kate Moretti demande à Daniel Pierce de prendre l'affaire en main, afin de déterminer la culpabilité du suspect. Pour ce faire, tous deux vont devoir enquêter sur son passé... Par ailleurs, Daniel est victime d'hallucinations. Il croit apercevoir sa défunte mère et fait un lien avec la culpabilité qu'il éprouve, suite au décès de cette dernière... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Daniel Pierce) Rachael Leigh Cook (Kate Moretti) Kelly Rowan (Caroline Newsome) Arjay Smith (Max Lewicki) LeVar Burton (Paul Haley) Timothy Busfield (George) Matthew Holmes (Phil Carlson) Originaltitel: Perception Regie: Andrew Bernstein Drehbuch: Sean Whitesell, Warren Hsu Leonard Musik: Tree Adams