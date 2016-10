RTL 9 19:15 bis 20:40 Sonstiges Les enquêtes impossibles Merken Un florilège d'histoires vraies, racontées par Pierre Bellemare. Les unes sont pathétiques et cruelles, d'autres, plus légères, peuvent faire sourire, mais relatent des faits divers parfaitement authentiques. Dans la plupart des cas, les faits étranges dont parle la presse trouvent un dénouement... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles